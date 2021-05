Teatro A. Ponchielli

FIGLI DI UN DIO UBRIACO

incursioni fisiche su madrigali di Claudio Monteverdi

musiche di C. Monteverdi, B. Strozzi, S. Rossi, I. Leonarda

ideazione e coreografia Michela Lucenti

maestro concertatore al cembalo Antonio Greco

drammaturgia Maurizio Camilli, Emanuela Serra

BALLETTO CIVILE

SOLISTI DELL’ ORCHESTRA MONTEVERDI FESTIVAL

CREMONA ANTIQUA

spazio sonoro Guido Affini

disegno luci Stefano Mazzanti

costumi Chiara Defant

assistente di produzione Ambra Chiarello

prima assoluta

produzione Balletto Civile, Fondazione TPE, Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte di

Montepulciano

in collaborazione con Fondazione Teatro A. Ponchielli Cremona, Oriente Occidente Dance

Festival di Rovereto, Dialoghi/Residenze delle Arti Performative Villa Manin Codroipo

Teatro Petrella Longiano/Cronopios, Teatro degli Impavidi Sarzana

Presentato in prima assoluta sul palcoscenico del massimo teatro cittadino, la nuova creazione di

Balletto Civile, il cui titolo – Figli di un Dio ubriaco – nell’evocare il mito di Dioniso, i miti classici e

l’ebrezza del vino, ben si aggancia ai madrigali del divin Claudio. Ne nasce un affresco dolente di

antieroi, creato come un film dal montaggio serrato che ingloba la meravigliosa partitura

madrigalistica di Monteverdi come una terra antica e fertile sulla quale costruire un possibile fragile

futuro. In scena con Balletto Civile, in esclusiva per il Teatro Ponchielli, l’Orchestra del Monteverdi

Festival/Cremona Antiqua diretta dal M° Antonio Greco.

