CREMONA - Si chiama Ariete e arriva dalla scuderia di X-Factor 2019 l’ultima cantante in cartellone al festival Tanta Robba in the Park. Ariete è attesa per la sera del 2 luglio alle ore 21 sul palcoscenico di Porta Mosa (biglietto di ingresso 15 euro più prevendita). Arianna Del Giaccio è nata ad Anzio nel 2002, imbracciando la chitarra per la prima volta a otto anni e poi passando al pianoforte. Il grande salto verso il grande pubblico è avvenuto proprio con la partecipazione a X-Factor 2019, quando scelta da Sfera Ebbasta per la sua squadra di Under Donne. Ai bootcamp ha portato Irene dei Pinguini Tattici Nucleari. Il debutto con il nome di Ariete avviene nel 2020 con il singolo Quel bar. A metà anno è il momento dell’ep Spazio, pubblicato per Bomba Dischi. Sempre nel 2020 pubblica un nuovo ep dal titolo 18 anni, ed è davvero il momento del boom fra ascolti su Spotify e TikTok. Freschissima è l’uscita del brano L’ultima notte, un racconto di fine estate in cui allegria e nostalgia si confondono l’una nell’altra. Come la stessa Arianna sottolinea:“L’ultima notte può sembrare un brano spensierato ma nasconde dentro la nostalgia di un’estate che finisce. Mentre la scrivevo, venendo da un posto di mare come Anzio, mi tornavano in mente la spiaggia, i faló con gli amici le serate passate a bere e quella inevitabile tristezza quando tutto sta per finire. L’ultima notte nasce da questa esigenza che è un po’ la sensazione che stiamo provando tutti in questo periodo così particolare”. L’ultima Notte è stata scritta da Ariete per la colonna sonora della serie Netflix Summertime. Quello che toccherà anche Cremona è il primo tour di Ariete. In apertura è previsto il concerto di BNKR44, formazione toscana composta da Erin, Caph, Fares, Piccolo, JxN, Faster e gheray0. Per Rockit la band nel 2020 ha pubblicato “una delle uscite più fresche dell'anno, con i migliori brani registrati nel loro studio bunker in provincia di Firenze”.