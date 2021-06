RBR Dance Company Illusionistheatre, che da anni porta in scena progetti artistici atti a sensibilizzare il rispetto per l’ambiente, presenta questa nuova produzione, Boomerang gli Illusionisti della Danza: un viaggio onirico che inizia con la comparsa della vita sulla terra, la nascita dell’uomo e che si sviluppa poi in tre ambienti diversi ma tra loro collegati dalla presenza, diretta o indiretta, del genere umano. Lo spettacolo supportato da scelte registiche altamente ipnotiche, l’uso magistrale di luci e da musiche evocative, cattura letteralmente lo spettatore in un viaggio che ciascuno di noi dovrebbe intraprendere per capire come ad ogni nostra decisione o azione, consapevole o meno, ne corrispondono di uguali e contrarie anche quelle che mettiamo in atto nei confronti dell’ambiente in cui viviamo.

La compagnia, che ha presentato i suoi spettacoli in tutto il mondo, vanta presenze artistiche in RAI ed è chiamata per iniziative di promozione artistico-culturale (Mondiali di ciclismo, Volkswagen, GlaxoSmithKlein, Yamaha, Virgin, Just, Antonio Marras, Velux, Byblos). Ha ricevuto importanti premi quali il Premio Positano Danza Leonida Massine, il Premio Hesperia, il Premio Internazionale Re Manfredi e il Premio Michelangelo.

RBR DANCE COMPANY ILLUSIONISTHEATRE

BOOMERANG

gli Illusionisti della Danza



regia Cristiano Fagioli

coreografie Cristiano Fagioli, Cristina Ledri e Alessandra Odoardi

coreografia per 7 Danzatori

disegno luci Giancarlo Vannetti e Cristiano Fagioli

produzione digitale Think3D SRL

musiche originali Diego Todesco

costumi Cristina Ledri



produzione RBR Dance Company Illusionistheatre

