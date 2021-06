STUDIO MIRÀL

B.R.A.C.I.

Brevi Ricordi Antichi Creano Immagini



di e con

Marco Valesi, Thea Ambrosini, Lucrezia Bolfo, Virginia Ambrosini



B.R.A.C.I. è un progetto che nasce grazie al sostegno del bando ThinkBig

e con l’appoggio di Fondazione Cariparma e della Libera università dell’educare (LUdE)



Gli oggetti quotidiani raccontano la storia degli uomini e delle donne che se ne servono e li custodiscono. Attraverso gli oggetti è possibile conoscere le storie collettive delle comunità locali. Un percorso narrativo cross-mediale (orale&scritto, reale&virtuale, audio&video, fotografia&animazione) tra persone, oggetti e storie, proposto da giovanissime appassionate. Lo spazio scenico è un carro scenografato. Quello che si chiede alle persone è di salirvi recando un oggetto che racchiuda una storia o un ricordo speciale che racconti della nostra città o di antiche tradizioni per raccontarne la storia. Per ciascuna di questa sarà creato un archivio fotografico, un docufilm di 15/20 minuti con all’interno tutti i momenti migliori dei “racconti filmati” e una panoramica della città. In post-produzione saranno create delle “pillole” dei singoli racconti che saranno caricati sul sito e sui social di B.R.A.C.I. Ognuno potrà esser visto e rivedersi. Infine Studio Miràl, che è uno studio di animazione stop-motion (tecnica di animazione particolare che lavora con la materia e il digitale), produrrà delle animazioni mediali con le quali gli oggetti e le storie prenderanno vita, trasformandosi in visioni e creando un fil rouge che unirà e genererà nuove storie, raccontando, in modo nuovo, artistico e poetico, la città, i suoi abitanti e i loro oggetti.

