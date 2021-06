RATPACKMUSIC

Amedeo Ariano "Triplets"

(feat. Luca Bulgarelli & Francesca Tandoi)

Francesca Tandoi, pianoforte e voce

Luca Bulgarelli, contrabbasso

Amedeo Ariano, batteria

Considerato dal pubblico e dalla critica tra i migliori batteristi italiani di jazz, Amedeo Ariano, grazie alla sua versatilità musicale, vanta collaborazioni con jazzisti internazionali, come George Coleman, Johnny Griffin e Benny Golson e artisti italiani come il cantautore Sergio Cammariere, con cui collabora da 22 anni, Lucio Dalla e Renzo Arbore.

Ariano sceglie per questo lavoro discografico la formula del trio, con due talenti del panorama jazzistico contemporaneo: Luca Bulgarelli al contrabbasso e Francesca Tandoi al piano e voce. Un trio avvincente e frizzante che unisce l’esperienza di due musicisti, Ariano e Bulgarelli, che suonano insieme da oltre vent’anni, al giovane talento di Tandoi, pianista romana, ma olandese di adozione. L’intesa tra i tre musicisti diventa, infatti, una delle caratteristiche predominanti di Triplets e l’interplay è palpabile.

BIGLIETTI: Posto unico

Intero € 10,00

Ridotto under 18 € 5,00

Progetto B.R.A.C.I. gratuito

ABBONATI. Gli Abbonati alla Stagione Teatrale 2019-2020 hanno diritto all’ingresso gratuito a tutti gli spettacoli.

Gli Abbonati a “Tracce di Jazz” hanno diritto all’ingresso gratuito ad uno dei due concerti previsti, a scelta.

Chi è in possesso di un abbonamento dovrà presentarlo alla cassa per ritirare il biglietto omaggio. Per motivi fiscali l’abbonamento, come il biglietto relativo, è personale e non cedibile.



IMPORTANTE. Considerato il distanziamento dettato dalle norme antiCovid preghiamo il gentile pubblico di fornirsi di biglietto prima dello spettacolo. Per avere la certezza del posto, consigliamo agli Abbonati di prenotare almeno una settimana prima di ogni spettacolo. Per gli spettatori non Abbonati, si consiglia di prenotare una settimana dello spettacolo fino ad esaurimento posti disponibili.

L’ingresso è consentito solo con mascherina e autocertificazione Covid disponibile in Biglietteria.

Le serate si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative antiCovid vigenti.

In caso di maltempo, gli spettacoli si svolgeranno presso il Teatro Comunale (Via Cairoli, 57).

INFO E VENDITA: CSC del Comune di Casalmaggiore tel. 0375 284496 tutti i giorni dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e su www.vivaticket.it