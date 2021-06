CLAUDIO CINELLI E PORTE GIREVOLI

HEARTBEAT

Una meravigliosa favola su tutti gli amori, quelli che ci fanno sognare davanti a una nuvola

e ci costringono ad inventare

di Claudio Cinelli

con Claudio Cinelli, Grazia Bellucci, Leonardo Diana

luci Mario Bacciottini



Heartbeat è uno spettacolo di sketch dedicato all'amore; uno spettacolo poetico, pazzo, malinconico, toccante, emozionante, comico, tremendamente satirico e ancora di più. Heartbeat unisce il moderno teatro di figura con la danza e il mimo, il virtuosismo alla fantasia. Heartbeat ci racconta l'amore, quell'amore che a volte gettiamo al vento, che ci fa sognare davanti a una nuvola, che ci costringe ad inventare.

Claudio Cinelli è una delle figure più eclettiche del panorama artistico teatrale italiano. Le sue esperienze spaziano dal teatro alla regia di opere liriche, dal teatro di figura a lavori per la televisione italiana ed alla partecipazione a numerosi programmi all'estero.

In più di 45 anni di attività ha realizzato più di 100 spettacoli. Claudio Cinelli è considerato una vera e propria autorità nel campo del Teatro di Figura internazionale. Tiene stage di qualificazione e formazione per Istituti ed Accademie teatrali, e ha partecipato a circa 500 festival in tutto il mondo.

BIGLIETTI: Posto unico

Intero € 10,00

Ridotto under 18 € 5,00

Progetto B.R.A.C.I. gratuito

ABBONATI. Gli Abbonati alla Stagione Teatrale 2019-2020 hanno diritto all’ingresso gratuito a tutti gli spettacoli.

Gli Abbonati a “Tracce di Jazz” hanno diritto all’ingresso gratuito ad uno dei due concerti previsti, a scelta.

Chi è in possesso di un abbonamento dovrà presentarlo alla cassa per ritirare il biglietto omaggio. Per motivi fiscali l’abbonamento, come il biglietto relativo, è personale e non cedibile.



IMPORTANTE. Considerato il distanziamento dettato dalle norme antiCovid preghiamo il gentile pubblico di fornirsi di biglietto prima dello spettacolo. Per avere la certezza del posto, consigliamo agli Abbonati di prenotare almeno una settimana prima di ogni spettacolo. Per gli spettatori non Abbonati, si consiglia di prenotare una settimana dello spettacolo fino ad esaurimento posti disponibili.

L’ingresso è consentito solo con mascherina e autocertificazione Covid disponibile in Biglietteria.

Le serate si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative antiCovid vigenti.

In caso di maltempo, gli spettacoli si svolgeranno presso il Teatro Comunale (Via Cairoli, 57).

INFO E VENDITA: CSC del Comune di Casalmaggiore tel. 0375 284496 tutti i giorni dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e su www.vivaticket.it