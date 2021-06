Ore 18.00, Sala Pietro da Cemmo

Apertura del Festival

a seguire Nuove Voci del Thriller Italiano

Incontro con Livia Sambrotta

e Claudia Maria Bertola

Conduce Lorenzo Sartori



Due voci del thriller italiano da non perdere. Livia Sambrotta, finalista al Premio Bancarella 2021, lavora nel mondo del cinema che è anche protagonista del suo romanzo Non salvarmi, ambientato in una comunità di recupero per i figli delle star di Hollywood.

Claudia Maria Bertola, dopo il successo di Vernice nera torna in libreria con Vieni come sei, una nuova avventura della sua detective per caso Marina Novembre, ambientata nelle ville signorili della Milano bene.



Inchiostro è un festival letterario è un progetto dell'Amministrazione Comunale di Crema in collaborazione con la Biblioteca civica Clara Gallini ed è dedicato ai protagonisti del mondo dei libri: chi li legge, chi li scrive e chi li pubblica.

Per due giorni, dalla mattina alla sera, Crema, nella sala affrescata da Pietro da Cemmo e a Cremarena, accoglierà scrittori, lettori, critici, saggisti, editori e librai per un'autentica full immersion in cui è possibile vivere l'atmosfera della festa, i ritmi intensi del festival, le occasioni attese o inaspettate per incontri d'eccezione, la scoperta di case editrici indipendenti, i confronti con nuovi autori emergenti e nomi affermati del panorama italiano.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito e libero fino a esaurimento posti e si svolgono nel pieno rispetto delle norme anti-covid.



I posti sono distanziati, fissi e assegnati all'ingresso (84 nella Sala Pietro da Cemmo e circa 200-240 a CremArena).



Si può assistere agli eventi solo seduti al proprio posto dopo avere ritirato il proprio biglietto segnaposto.



Non è prevista la prenotazione e si consiglia di presentarsi in piazzetta Terni de Gregory con un buon anticipo per espletare tutte le procedure di ingresso.



È obbligatorio l'uso della mascherina e il mantenimento del distanziamento interpersonale.