Ore 21.00, Cremarena

Ciò che ci rende felici

Incontro con Sara Rattaro

Conduce Barbara Donarini

Può una rapina cambiare la vita della donna che viene presa in ostaggio?

Per Cristina, protagonista di Una felicità semplice, l'ultimo romanzo di Sara Rattaro, è l'occasione per guardare dentro di sé e capire quello che conta davvero.

Per l'autrice è nuovo tassello nella sua ampia produzione letteraria che sa analizzare con minuzia l'animo umano, le passioni, le paure e le reazioni di fronte agli imprevisti della vita.

Sara Rattaro mette in campo storie uniche, inaspettate e sempre capaci di andare a fondo nei pensieri e nel cuore dei personaggi in cui non difficile indentificarsi.



Inchiostro è un festival letterario è un progetto dell'Amministrazione Comunale di Crema in collaborazione con la Biblioteca civica Clara Gallini ed è dedicato ai protagonisti del mondo dei libri: chi li legge, chi li scrive e chi li pubblica.

Per due giorni, dalla mattina alla sera, Crema, nella sala affrescata da Pietro da Cemmo e a Cremarena, accoglierà scrittori, lettori, critici, saggisti, editori e librai per un'autentica full immersion in cui è possibile vivere l'atmosfera della festa, i ritmi intensi del festival, le occasioni attese o inaspettate per incontri d'eccezione, la scoperta di case editrici indipendenti, i confronti con nuovi autori emergenti e nomi affermati del panorama italiano.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito e libero fino a esaurimento posti e si svolgono nel pieno rispetto delle norme anti-covid.



I posti sono distanziati, fissi e assegnati all'ingresso (84 nella Sala Pietro da Cemmo e circa 200-240 a CremArena).



Si può assistere agli eventi solo seduti al proprio posto dopo avere ritirato il proprio biglietto segnaposto.



Non è prevista la prenotazione e si consiglia di presentarsi in piazzetta Terni de Gregory con un buon anticipo per espletare tutte le procedure di ingresso.



È obbligatorio l'uso della mascherina e il mantenimento del distanziamento interpersonale.