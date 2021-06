Ore 17.00, Sala Pietro da Cemmo

Attenti a quei due

Incontro con Paolo Panzacchi e Lillo Garlisi

Conduce Elisa Biffi Corni



Lui è un autore di thriller, anzi, di noir. L’altro è il suo editore da sempre fedele alla mission di pubblicare libri capaci di far luce sulla realtà. In mezzo ci sono due romanzi editi per la collana Calibro 9 di Laurana, Il pranzo della domenica e, fresco di stampa, Dove nasce l'odio, entrambi attraversati da intrighi internazionali fra economia, politica, terrorismo, aziende in crisi e famiglie disposte a tutto.

Clicca per la locandina della rassegna

Inchiostro è un festival letterario è un progetto dell'Amministrazione Comunale di Crema in collaborazione con la Biblioteca civica Clara Gallini ed è dedicato ai protagonisti del mondo dei libri: chi li legge, chi li scrive e chi li pubblica.

Per due giorni, dalla mattina alla sera, Crema, nella sala affrescata da Pietro da Cemmo e a Cremarena, accoglierà scrittori, lettori, critici, saggisti, editori e librai per un'autentica full immersion in cui è possibile vivere l'atmosfera della festa, i ritmi intensi del festival, le occasioni attese o inaspettate per incontri d'eccezione, la scoperta di case editrici indipendenti, i confronti con nuovi autori emergenti e nomi affermati del panorama italiano.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito e libero fino a esaurimento posti e si svolgono nel pieno rispetto delle norme anti-covid.



I posti sono distanziati, fissi e assegnati all'ingresso (84 nella Sala Pietro da Cemmo e circa 200-240 a CremArena).



Si può assistere agli eventi solo seduti al proprio posto dopo avere ritirato il proprio biglietto segnaposto.



Non è prevista la prenotazione e si consiglia di presentarsi in piazzetta Terni de Gregory con un buon anticipo per espletare tutte le procedure di ingresso.



È obbligatorio l'uso della mascherina e il mantenimento del distanziamento interpersonale.