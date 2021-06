Monteverdi Festival 2021

Scopriamo la città di Monteverdi

In occasione del Monteverdi Festival sarà possibile in collaborazione con CrArt, scoprire Cremona e le sue bellezze artistiche e musicali, grazie a tour studiati ad hoc per il tutto il periodo del festival.

Claudio Monteverdi nasce a Cremona nel 1567, qui cresce, si forma, compone alcune opere musicali prima di spostarsi alla corte dei Gonzaga a Mantova. In città governano da qualche decennio gli Asburgo di Spagna, l'ambiente culturale ancora stimola gli uomini e le produzioni artistiche e il liutaio Andrea Amati ha dato forma al violino. Il percorso si sviluppa tra le vie del centro storico alla scoperta del forte legame tra il compositore e la sua città natale, a partire dalla famiglia per arrivare alla formazione musicale con Marcantonio Ingegneri, maestro di Cappella in Cattedrale.

Durata del tour: 90 minuti

Partenza: piazza san Michele

Biglietto: € 10,00

Date:

venerdì 25 giugno ore 15.00

sabato 26 giugno ore 15.00

domenica 27 giugno ore 15.00

Minimo 10 persone - Prenotazione entro 48h prima scrivendo a info@crart.it oppure chiamando 338.8071208



Ogni partecipante verrà avvisato con 48h di anticipo in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di persone per attivare la partenza del tour.



www.monteverdifestivalcremona.it