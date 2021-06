Torna il progetto Per aspera ad astra aperture serali straordinarie del Torrazzo a cura di CrArT , Consorzio InCremona, ProCremona e Museo Verticale del Torrazzo.

Il tema per la nuova edizione è “Il cielo di Dante”, omaggio e celebrazione del grande poeta e scrittore a settecento anni dalla morte.

La salita al Torrazzo sarà occasione per scoprire il monumento simbolo della città costruito, alzato e completato in un arco temporale coincidente anche con il periodo in cui è vissuto l’Alighieri.

“Il cielo di Dante” sarà inoltre un momento per comprendere la struttura del cosmo dantesco, dovuto in gran parte alle conoscenze legate alle traduzioni di Gherardo da Cremona, e per approfondire le citazioni cremonesi nell’opera di Durante degli Alighieri.



Le date dell'evento sono: 22 e 23 luglio/ 29 e 30 luglio

Ci saranno 4 turni di visita per ogni data con partenza alle:

19.45- 20.30-21.15- 22.00

Quota di partecipazione (visita guidata + ingresso al Torrazzo) 15,00 €

(10,00 € ragazzi fino a 13 anni compiuti )

È obbligatoria la prenotazione (massimo partecipanti per gruppo: 15) scrivendo a info@crart.it o telefonando al numero 338.8071208