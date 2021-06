Replay Presentazione libro

Sabato 26 giugno alle ore 17.30 presentazione di Replay, di Marco Gelmetti.

Claudio Ardigò dialoga con l'autore all'Antica Osteria del Fico.

J ha trentaquattro anni, un buon lavoro e un sogno - quello di fare il musicista - che è a un passo dal naufragare. Per non diventare adulto, ha costruito attorno a sé un mondo fatto di serate al bar con gli amici, scontri sovrumani a calciobalilla e partite ai videogame. Ma nella sua mente vivono tre fantasmi: Luna, la sua ex ragazza, Skorpio, l'imbattibile rivale al biliardino e Garius, l'avversario immortale dell'ultimo schema di Dragon Nights. Quando una spirale di eventi inaspettati travolge la sua vita, per J arriva però il momento di affrontare quei fantasmi e fare i conti con la realtà.

Marco Gelmetti

Cremonese, classe 1973, ha vissuto per quasi vent’anni a Milano, occupandosi di Digital marketing e Information technology. Appassionato di cinema, musica e videogames, è laureato in Ingegneria elettronica e ha all’attivo collaborazioni musicali come autore e chitarrista.

Pubblica le sue recensioni cinematografiche sul sito beetlejuice.it, con predilezione per film horror, thriller e di fantascienza.

Oggi vive a Cremona e Replay è il suo romanzo d’esordio.