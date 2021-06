Venerdì 23 luglio, a partire dalle ore 19.00, il cortile del Museo Civico Ala Ponzone di Cremona ospiterà il concerto del duo Luciana Elizondo e Quito Gato dal titolo “Memorie del folklore in América Latina”.

Luciana Elizondo, voce e viola da gamba, artista argentina e presidente dell'Associazione Latinoamericana di Cremona, ha iniziato a studiare presso la Scuola di Musica dell’Università Nazionale di Rosario in Argentina e si è perfezionata in Italia, dove vive.

Quito Gato, diplomato al conservatorio di Buenos Aires, si è specializzato in piano e chitarra, per poi intraprendere lo studio della musica antica con strumenti d'epoca come la chitarra barocca, la viola da gamba, la tiorba e le percussioni.

Ingresso libero.