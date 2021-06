Nel mezzo di cammin di nostra vita

la Divina Commedia con Dante

dalle selva oscura al paradiso fra parole, immagini e musica

3 serate, una per ogni Cantica della Divina Commedia.

Sarà questo il programma della rassegna dedicata a Dante Alighieri e creata dalle performance di recitazione teatrale e musicale di tre importanti professionisti della cultura: la Schola Gregoriana Cremensis del Maestro Marco Marasco, l’attore Jacopo Zerbo e la compagnia teatrale Letterevive di Riccardo Moratti e Gabriele Bazzi Bernieri.

Compagnia Letterevive

Riccardo Moratti, narrazione, lettura e commento

Gabriele Bazzi Berneri, musiche



L'appuntamento è per le serate del 28, 29 e 30 giugno alle ore 21 nel giardino del Palazzo Zurla De Poli a Crema, in via Tadini n. 2

Biglietto: 20 € per serata

Biglietto complessivo per 3 date: 50 €

Prenotazione obbligatoria, posti limitati.

info@palazzozurla-depoli.it

Tel. 339 8086059

In caso di pioggia gli eventi verranno recuperati la settimana successiva.

www.letterevive.it