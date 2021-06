"Un divano a Tunisi" CremArena Cinema

Un divano a Tunisi



Regia Manele Labidi.

Storia della 35enne Selma Derwish, giovane donna dal carattere forte e indipendente cresciuta insieme al padre in Francia, dove si è laureata in psicoanalisi. Decide di tornare nella sua città d'origine, Tunisi, per aprire uno studio privato, ma la Tunisia reduce dalla Primavera araba non è la Francia e forse non è ancora pronta a una donna psicoanalista. Ben presto Selma si scontra con un ambiente per nulla favorevole: i suoi parenti provano a scoraggiarla e il suo studio inizia a essere popolati dal pazienti eccentrici. È così che la donna si imbatte in pregiudizi, caos e ignoranza, che finora non aveva mai preso in considerazione.



Ore 21.30



CremArena

Museo Civico di Crema e del Cremasco



In caso di pioggia la proiezione verrà annullata.

Ingresso gratuito sino a esaurimento posti.

Informazioni: 0373/256414

in collaborazione con Multisala Portanova