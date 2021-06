Presentazione del libro "Libere Scintille Della Mia Voce Opere Scelte"

Sabato 3 Luglio 2021 alle ore 17:30 nel Cortile di Palazzo Affaitati in Via Ugolano Dati 4 a Cremona

presentazione in prima nazionale del libro "Libere Scintille Della Mia Voce Opere Scelte" di Lesja Ucrajinka

edito da Mimesis Edizioni . Traduzione dall’ucraino a cura di Vira Dunas.

La traduttrice sarà presente all’incontro.

Partecipano: Lucia Zanotti, Marina Grazioli, Alberto Mori e Rosa Carotti.

La presentazione inaugura la Rassegna La Notte Dei Musei e gode del Patrocinio del Comune di Cremona.

Il libro è stato realizzato con il contributo dell’ Associazione Culturale Comitato Mara Soldi Maretti