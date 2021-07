Frah Quintale in concerto

CREMONA - Nuova data per il concerto di Frah Quintale, primo nome dell’edizione 2021 di Tanta Robba in The Park, manifestazione promossa da Tanta Robba Festival e La Valigetta col patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona.

L'esibizione del rapper bresciano, uno dei più noti del momento, già atteso per la sera del 4 luglio, è stata rinviata a causa del maltempo alle ore 21 di giovedì 15 luglio.

I biglietti già acquistati rimangono validi anche per le nuove date (20 euro più prevendita).

Per ogni dubbio o richiesta è comunque possibile contattare direttamente lo staff del festival tramite i canali social Facebook, Instagram o tramite e-mail.