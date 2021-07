Ernia in concerto

CREMONA - Ernia, doppio disco di platino nel 2020 con l’album Gemelli, si esibirà sul palco del Tanta Robba in the Park venerdì 16 luglio alle ore 21 (rinvio della prima data fissata per lo scorso 3 luglio ed annullata causa maltempo).

La manifestazione promossa da Tanta Robba Festival e La Valigetta col patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona, si tiene nel parco di Porta Mosa.

I biglietti già acquistati rimangono validi anche per le nuove date (20 euro più prevendita).

Per ogni dubbio o richiesta è comunque possibile contattare direttamente lo staff del festival tramite i canali social Facebook, Instagram o tramite e-mail.