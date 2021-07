Il Circolo delle Muse si appresta a inaugurare la VII edizione del Festival “Lirica in Circolo” con un concerto che si terrà in CremArena (in Sala da Cemmo nel caso di maltempo) sabato 10 luglio alle ore 21.

Il concerto, con ingresso a offerta libera che verrà interamente devoluta alla “Associazione assistenza ai disabili fisici e psichici Ginevra Terni de Gregorj”, sarà dedicato alla “Opera lirica a Venezia” e presenterà brani tratti da opere di ambientazione veneziana o scritte appositamente per i teatri veneziani, primo fra tutti il Teatro La Fenice, per cui hanno scritto pressoché tutti i maggiori compositori operistici.

Saranno sul palco Eleonora Filipponi, Cristiano Amici, Enrico Tansini e Gabriele Duranti, che dimostrano ancora una volta la loro generosità e disponibilità nonché il loro amore per Crema.

Posto unico - ingresso a offerta libera fino ad esaurimento posti.

Per ulteriori informazioni culturacrema.it