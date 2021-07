Apertura Bosco Didattico di Castelleone

Domenica 11 luglio, dalle ore 14 alle ore 18, il Bosco Didattico di Castelleone è a disposizione del pubblico in occasione delle aperture pomeridiane gratuite della struttura ogni seconda domenica del mese, rivolte agli appassionati della natura o a semplici visitatori che vogliano passeggiare nel verde e godere di ambienti e paesaggi tipici della nostra zona.



Per garantire la sicurezza di tutti i visitatori, dovranno essere attuati i comportamenti consigliati per far fronte all’emergenza COVID ed, in particolare, gli ampi spazi aperti disponibili potranno garantire un adeguato distanziamento prudenziale. Per contro, le piante del bosco (e, con un po’ di fortuna...) gli animali presenti potranno essere oggetto di osservazioni ravvicinate… chi lo desidera, potrà anche usufruire dell’accompagnamento di personale provinciale presente sul posto o di naturalisti che si mettono volontariamente a disposizione per fornire informazioni che consentano di approfondire aspetti di maggior dettaglio.

Il Bosco didattico è inserito in un'area verde di 25 ettari, nel comune di Castelleone, al margine della ex statale Milano-Cremona, presso Cascina Stella.



Per eventuali ulteriori informazioni: Bosco Didattico, Ecomuseo, e-mail