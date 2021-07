L’appuntamento con il cinema all’aperto di Casalmaggiore è ogni mercoledì sera alle ore 21.30 nella suggestiva cornice del cortile del Museo Diotti (Via Formis 17).

Mercoledì 14 Luglio: Film commedia: La belle époque di Nicolas Bedos.

Quando un imprenditore gli propone di rivivere un giorno della sua vita, il sessantenne Victor accetta senza ripensamenti: vuole tornare al 16 maggio 1974, il giorno in cui conobbe la donna della sua vita.



Il film ha ottenuto 11 candidature e vinto 3 Cesar, 3 candidature a Lumiere Awards.



In caso di maltempo la proiezione si terrà nel Teatro Comunale (Via Cairoli 57).



Biglietto singolo: 5 euro, posto unico

Abbonamento: 20 euro per le 5 serate

Si garantisce il rispetto di tutte le normative in materia di COVID-19.

Al fine di evitare assembramenti prima dello spettacolo, si raccomanda di privilegiare l’acquisto in prevendita, possibile nei normali orari d’apertura al Museo: da martedì a venerdì dalle 8.00 alle 12.30, sabato e domenica dalle 15.30 alle 18.30 fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Informazioni

Museo Diotti, tel. 0375 200416 - Ufficio Cultura, tel. 0375 284428

www.museodiotti.it

Facebook Museo Diotti

info@museodiotti.it