Giovedì 22 luglio protagoniste della serata saranno Auto e Motori con stand ed esibizioni.

Come sempre non mancheranno Spazi di animazione in città, in piazza Stradivari, Piazza Roma e Largo Boccaccino.

In via Cavour: Botteghe di quartiere

In Corso Garibaldi fino a palazzo Cittanova: Mercatino, esposizioni, attività dell'ingegno

DJ SET all'interno dei plateatici dei vari locali

Organizzazione Botteghe del centro, Confcommercio con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona.

Qui la locandina della rassegna