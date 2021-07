Venerdì 16 luglio la rassegna Pensa Positivo si veste di eleganza con il concerto lirico "Sulle ali della Musica" di Paola Moroni.



Il fascino dell’opera incontrerà un contesto suggestivo. Lo spettacolo si svolgerà infatti, in piena armonia con l’antico palazzo che ospita il Municipio, in un dialogo costante tra artisti ed edificio. La facciata sulla Piazza Vittorio Emanuele II diventerà un vero e proprio palco. Sullo stile degli antichi teatri greci, gli artisti si affacceranno dalle finestre per inondare di suoni la nostra Piazza, accompagnati dalle dolci note di un pianoforte sotto i portici.

Con:

Paola Moroni - Soprano

Davide Rocca - Baritono

Marco Paderni - Pianoforte

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito del comune di Orzinuovi

Clicca e vai alla locandina completa della rassegna