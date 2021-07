"EST - Dittatura last minute"

PRIMA VISIONE DA NON PERDERE

Tratto dal libro“Addio Ceausescu. Tre giovani romagnoli alla scoperta e all’avventura oltre la Cortina di Ferro”.

Regia di A. Pisu – Italia, 2021

A poche settimane dalla caduta del Muro di Berlino tre ragazzi lasciano Cesena in cerca di avventura: dieci giorni di vacanza nell’Europa dell’est. Un viaggio di formazione al termine del quale non saranno più gli stessi perché avranno dovuto imparare a crescere.

Inizio ore 21.40

Ingresso unico: € 7

Riduzioni: € 6 per i ragazzi minori di 16 anni non compiuti

L'acquisto dei biglietti è possibile direttamente alla cassa del cinema la sera stessa del film dalle ore 21.

Non forniamo servizio di prenotazione.

In caso di maltempo sarà deciso all'ultimo momento se effettuare la proiezione o annullarla, in base alle condizioni atmosferiche.



In caso di pioggia non ci è più possibile spostare la proiezione presso una sala al chiuso.



Per sicurezza potete contattare la biglietteria del cinema a partire dalle ore 21

telefonando al numero 0372 45 3005

oppure mandare un messaggio tramite la Pagina Facebook Arena Giardino - Cinema

