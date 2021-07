Le “ceneri violette” di Giorgione Incontro d'arte

Martedì 20 luglio alle ore 21.15 un nuovo incontro d'arte gratuito offerto da CrArT per la rassegna "Nati sotto Saturno":

Le “ceneri violette” di Giorgione.



Giorgio da Castelfranco, più conosciuto con il nome di Giorgione si annovera fra i pittori che hanno accompagnato la storia dell'arte italiana verso la "maniera moderna".

Le sue "ceneri violette", come le definì il celebre Roberto Longhi, si sparsero in tutta Italia e diedero origine a una generazione di pittori che hanno rivoluzionato il modo di dipingere ora non più ideale e perfetto ma ancorato alla realtà delle forme e dei colori.



L'incontro si terrà in Piazza Giovanni Cazzani.



Per partecipare è necessario: prenotare a 328 7438425 o info@crart.it; portare sempre con sé la mascherina; mantenere il distanziamento.