L’Associazione Pro Loco "La Fonte" Canneto sull'Oglio con il Patrocinio del Comune di Canneto sull’Oglio è lieta di presentarvi finalmente un altro fantastico evento in collaborazione con il gruppo "Cleopa":

RICORDI COS'È LA FELICITÀ?

Lunedì 19 luglio dalle ore 21 in Piazza Antonio Gramsci, Canneto sull’Oglio (MN)



Non perdetevi lo spettacolo di Clownerie del gruppo Cleopa: Omar, Alex, Linda, 3 ragazzi comuni il cui scopo è quello di fare spettacolo divertendosi e facendo divertire tutti, grandi e piccini e vi aspettano per una serata all’insegna della pura risata.

Durante l'evento sarà possibile tesserarsi all'associazione.

Ingresso ad offerta libera.

Per maggiori informazioni: info@prolocolafonte.it