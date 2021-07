Ogni terza domenica del mese escluso agosto, all'ombra del Palazzo Comunale, si tiene l'appuntamento ANTICO IN VIA: il mercato dell'Antiquariato di Treviglio.

Mobili, ceramiche, vetri, dipinti, stampe e numerosi oggetti da collezione faranno bella mostra in Via Sangalli, Via San Martino, Via Matteotti, Via Oriano, Piazza Garibaldi e Piazza Manara.

Contatti:

Web

e-mail: associazione@apromoart.com

Tel: 338.5830385