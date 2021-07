Mercoledì 21 luglio alle ore 21, nell'ambito della rassegna "Scrittori al Parco" presentiamo "I magnifici idioti" in compagnia dell'autore Stefano Piedimonte.

Nei campi a sud di Milano viene rinvenuta un'enorme sfera riflettente, diametro due metri e mezzo. Non ci sono segni di spostamento né tracce che possano suggerire come sia arrivata lì. Nello stesso periodo, le lepri che popolano la zona assumono un atteggiamento inusuale, che culmina con l'aggressione del signor Franco Forni, titolare della cascina Leprotta. Che la palla sia di origine extraterrestre e stia modificando il comportamento degli animali? È quello che sospettano le autorità, che spediscono sul luogo una squadra diretta dal giovanissimo referente politico dei servizi segreti, Giampiero Fuschini. Missione: salvare il mondo dagli alieni. I prescelti per la delicatissima operazione sono quattro insospettabili, perfetti per agire sotto copertura: Nicola 'a scheggia, di professione borseggiatore, Little Princesa, influencer e instagrammer, padre Felipe, prete sudamericano con la passione per le chiavette USB, e Sasà 'o schiaffo, camorrista, prelevati da Napoli e trasportati nelle campagne di Morimondo per salvare il pianeta.

Stefano Piedimonte: napoletano, laureato in lingue, ex giocatore di scacchi a livello agonistico, chitarrista jazz, insegnante della scuola Holden, giornalista per diverse testate nazionali, autore di romanzi per varie case editrici: "Nel nome dello Zio" , "Voglio solo ammazzarti", "L'assassino non sa scrivere" Guanda, "L'innamoratore" Rizzoli, "L'uomo senza profilo" Solferino.



Conduce la serata Mattia Tortelli.

Prenota il tuo posto scrivendo una mail a librerialastoria@gmail.com oppure un messaggio WhatsApp al nr 0373258526