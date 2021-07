Sabato 31 luglio il Cinema del Carbone arriva a Canneto sull'Oglio per portare buon cinema e divertimento sotto il cielo stellato.

Alle ore 21,30 in piazza Gramsci "Gli Aristogatti", per la rassegna Cinema in piazza con i classici Walt Disney.

Appuntamento alle ore 21,30 in piazza Gramsci a Canneto sull'Oglio.

