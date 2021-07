Giovedì 22 luglio per la rassegna Pensa Positivo ultimo appuntamento con il teatro per adulti dal titolo Non tutti i ladri vengono per nuocere, interpretato dalla compagnia Fuori di Quinta.



Con un testo scritto dal poliedrico Dario Fo, quest'opera invita il pubblico a riflettere su alcuni aspetti sociali in una cornice comica e di grande maestria stilistica. La storia infatti, si svolge in una ricca casa, dove un ladro maldestro si trova spettatore a sua volta di una borghesia amorale e bigotta, sconvolgendo ogni preconcetto.

L'evento si svolgerà nell'Arena della Rocca San Giorgio.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito del comune di Orzinuovi

