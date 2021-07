Venerdì 23 luglio protagonista della serata della rassegna Pensa Positivo nell'Arena della Rocca San Giorgio sarà il jazz.

Una calda voce maschile, pianoforte, basso, sax e batteria allieteranno la serata con lo spettacolo dallo stile raffinato “Jazz Swing” eseguito da Swingout Quintet, nell’Arena della Rocca. Cinque musicisti riporteranno il pubblico nella lontana America dei “ruggenti anni Venti”, riproponendo un ricco repertorio di grandi classici, famosi in tutto il mondo. Sullo stile della serata inoltre, sarà presente Willy Casalini per far gustare il suo Vermut tutto orceano, dal carattere unico e originale. Il “Rude” è il risultato di un lungo progetto iniziato nel 2019 in collaborazione con Marco Loda. Un aperitivo alcolico dal sapore dolce di frutta fresca, con delicate note agrumate ed una piacevole sensazione di freschezza grazie all'aggiunta del gusto ricco del cetriolo.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito del comune di Orzinuovi

Clicca e vai alla locandina completa della rassegna