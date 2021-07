La Buca del Coboldo

Vi aspettiamo dalle 19.30 alle 23.30 in Piazza Roma (Giardini Pubblici) per una divertente serata di gioco e condivisione

Mah.... Chi siamo??

Immaginatela come la buca del bianconiglio, attraverso la quale accedere a un mondo speciale, il mondo del gioco. Organizziamo eventi, incontri e tornei di giochi da tavolo, di ruolo, di carte... qualsiasi cosa che sia divertente e stimolante.

Operiamo principalmente sulla città di Cremona e sui dintorni, oltre alle collaborazioni che abbiamo iniziato ad attuare con le molte associazioni "vicine di casa". Mettete il like sulla nostra pagina per essere sempre aggiornati!

Volete venire a conoscerci di persona? Possiamo incontrarci ad alcune delle nostre serate di gioco in città!

Vi aspettiamo Giovedì 22 luglio dalle 19.30 alle 23.30 in Piazza Roma (Giardini Pubblici) per una divertente serata di gioco e condivisione.