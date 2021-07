Venerdì 23 luglio alle 18:30, presso la Libreria del Convegno di Cremona, si terrà la presentazione del libro:

"Drawing as Fighting, Manuale per un disegno da combattimento"

Che cosa Hanno in comune un Pugile e un Artista? Cosa condividono La boxe e il Disegno? A queste domande risponderà l'artista e autore del libro Marco Bongiorni, in una presentazione mediata da Ettore Favini che per l'occasione presenteranno insieme il manuale edito da Mileu Edizioni.

Drawing as Fighting è un training book, un manuale di disegno sperimentale che si struttura in una serie di appunti corredati da esercizi esperienziali liberamente ispirati al mondo della Boxe.

Questo libro accosta due discipline apparentemente molto distanti come il Disegno e il Pugilato, ipotizzando dei punti di contatto tra l'attitudine del disegnatore e quella del pugile.

Marco Bongiorni (1981) è artista visivo e docente di disegno presso NABA - Nuova Accademia di Belle Arti di Milano. Appassionato della “Nobile Arte”, da anni conduce una ricerca sperimentale attraverso l'analisi del disegno contemporaneo in un continua messa in crisi delle sue dinamiche interne, allo scopo di testarne potenzialità e nuove strategie di applicazione. Tra i suoi ultimi progetti ricordiamo: Kangal (Galleria Six, Milano), Drawing as Fighting (Palais de Tokyo, Parigi) e Fleeting Drawing (Harabel, Tirana), Epitome/Head/Fear, Fondazione Rivoli Due, Milano.

Ettore Favini (1974), artista, ha esposto numerosi progetti personali in varie sedi, in Italia e all'estero, tra le quali ricordiamo: Carré d'Art Contemporaine di Nîmes, Museo del ‘900 di Milano, Istituto Italiano di Cultura di Tirana, Italian Academy della Columbia University, Man di Nuoro, Villa Croce a Genova. Ha partecipato inoltre a mostre collettive di grande pregio e recentemente é stato insignito del prestigioso Pollock Krasner Grant per l'anno 2020/21.

È attualmente docente nel Corso di Visual Art della NABA di Milano e Roma e del Corso di Pittura all'Accademia di Belle Arti di Bergamo.

L'incontro è gratuito.