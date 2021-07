Notturno a palazzo Vergani con apericena

Sabato 31 luglio a partire dalle 19.30, si si terrà lo speciale Notturno a Palazzo Vergani, con un'esclusiva visita guidata a cura di Target Turismo seguita da un altrettanto speciale apericena.

Si scopriranno i segreti della storica dimora da secoli affacciata su piazza S. Michele, che affonda le sue origini nel periodo rinascimentale le cui tracce sono ancora visibili nelle antiche colonne del cortile, raffiguranti stemmi di nobili casate cremonesi.

Nella seconda metà dell’800 la dimora entra nella storia della città attraverso uno dei suoi simboli più importanti: il torrone. È qui infatti che nasce nel 1881 la celebre ditta Vergani, dove il fondatore Secondo Vergani avvia la produzione del dolce che verrà poi esportato in tutto il mondo. Ancora oggi si vedono i vecchi ambienti di produzione e si conservano i cimeli originali della premiata ditta Vergani.

L'itinerario attraverserà le sale dell’appartamento privato al primo piano, mostrerà il cortile e non mancherà il racconto sui locali un tempo utilizzati per la produzione dello storico torrone. Verranno inoltre mostrati alcuni cimeli della storica ditta come le preziose confezioni dorate che rendevano famoso in tutto il mondo il torrone Vergani.

Al termine un'esclusivo e particolare apericena.

Per informazioni e prenotazioni

CREMONA INFOPOINT - Piazza del comune, 5

Tel. 0372 407081

Cell. 3476098163

E-mail: info@targetturismo.com