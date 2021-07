Domenica 25 luglio dalle ore 20, in contemporanea presso le quattro ARCI di Crema (San Bernardino, Santa Maria, Crema Nuova e Ombriano), con il sostegno di ANPI e ARCI provinciali, SPI CGIL, Comitato Soci COOP di Crema e il patrocinio dell’Istituto Alcide Cervi si terrà la “Pastasciutta Antifascista” in ricordo delle celebrazioni per l’arresto di Mussolini nel 1943, il primo momento di pace dopo 21 anni di dittatura fascista.

Per informazioni visitare la pagina facebook di ANPI Crema e Cremasco.