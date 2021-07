"The father - Nulla è come sembra"

di J. Florian Zeller.

Tra le vie residenziali della Londra benestante, Anne si reca a far visita al padre Anthony nel suo appartamento. L’uomo, ottantenne, è rammaricato quando la figlia gli annuncia un prossimo trasferimento a Parigi per raggiungere l’uomo che ama, e chiede cosa ne sarà di lui. Poco dopo, sempre in casa sua, Anthony trova un uomo seduto a leggere il giornale, il quale sostiene di essere il padrone di casa e il marito di Anne. Pur vivace e a tratti ben lucido, Anthony mostra sintomi del morbo di Alzheimer, dimenticando fatti, luoghi e persone. Nel rapporto con i suoi familiari e con la giovane badante Laura, ultima di una lunga serie, la vita di Anthony prosegue per frammenti confusi che la sua mente non riesce più a ricomporre. (La Repubblica)

Orario:

ore 21.15 - L’orario di inizio degli spettacoli è indicativo: il film comincia non appena le condizioni di luce sono ottimali per la proiezione.

Dove:

Centro Commerciale Cremona Po

INGRESSO OVEST

Via Castellone, 108

Biglietti:

Intero € 7,50

Ridotto € 4,50 (hanno diritto alla tariffa ridotta gli under 12 e over 65 da lunedì a domenica; i possessori della tessera Amici del Cinema)

Biglietti acquistabili preferibilmente online su www.spaziocinema.info o presso le casse del cinema e dell’arena il giorno stesso della proiezione.

È prevista l’assegnazione dei posti, in modo da permettere il distanziamento sociale di almeno un metro tra uno spettatore e l’altro.

Maltempo: I film in programmazione saranno proiettati in contemporanea anche nelle sale al chiuso di spazioCinema CremonaPo.

Iniziativa promossa da ARIANTEO, insieme al Centro Commerciale Cremona Po e con il patrocinio del Comune di Cremona.