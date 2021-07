"Old Boy"

di P. Chan-wook.

Joe Doucett è un pubblicitario alcolizzato e in declino, che una notte viene misteriosamente rapito e rinchiuso in una stanza d'albergo. La prigionia dura vent'anni, durante i quali il malcapitato viene accusato del brutale omicidio della moglie, si racconta alla figlia attraverso centinaia di lettere, cerca nel proprio passato alla ricerca della persona che potrebbe odiarlo a tal punto da aver progettato tutto questo. Uscito dalla stanza, non sfugge però al ricatto del suo rapitore, il quale lo pone di fronte ad un'ultima sfida: la liberazione in cambio della soluzione dell'enigma legato alla sua identità.



Orario:

ore 21.15 - L’orario di inizio degli spettacoli è indicativo: il film comincia non appena le condizioni di luce sono ottimali per la proiezione.

Dove:

Centro Commerciale Cremona Po

INGRESSO OVEST

Via Castellone, 108

Biglietti:

Intero € 7,50

Ridotto € 4,50 (hanno diritto alla tariffa ridotta gli under 12 e over 65 da lunedì a domenica; i possessori della tessera Amici del Cinema)

Biglietti acquistabili preferibilmente online su www.spaziocinema.info o presso le casse del cinema e dell’arena il giorno stesso della proiezione.

È prevista l’assegnazione dei posti, in modo da permettere il distanziamento sociale di almeno un metro tra uno spettatore e l’altro.

Maltempo: I film in programmazione saranno proiettati in contemporanea anche nelle sale al chiuso di spazioCinema CremonaPo.

Iniziativa promossa da ARIANTEO, insieme al Centro Commerciale Cremona Po e con il patrocinio del Comune di Cremona.