La terra dei figli

Regia di Claudio Cupellini.



Un padre e un figlio abitano una palafitta sul lago, dopo che una catastrofe non meglio specificata ha cambiato il corso degli eventi e condannato i pochi sopravvissuti ad arrangiarsi come possibile, senza curarsi troppo del prossimo. Il collasso della società ha portato violenza e solitudine, oltre a rendere superfluo il leggere e scrivere per chi in questo mondo ci è nato. Quando il figlio vuole scoprire cosa il padre ha scritto nel suo diario, deve imbarcarsi in un viaggio disperato alla ricerca di qualcuno che possa aiutarlo.



Ore 21.30

CremArena

Museo Civico di Crema e del Cremasco

In caso di pioggia la proiezione verrà annullata.

Ingresso gratuito sino a esaurimento posti.

Informazioni: 0373/256414

in collaborazione con Multisala Portanova