A quiet place 2

Regia di John Krasinski.



In seguito agli ultimi tragici eventi, la famiglia Abbot (Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe) deve ora affrontare il terrore del mondo esterno, mentre continuano la loro lotta per la sopravvivenza, mantenendo ancora il silenzio. Costretti ad avventurarsi nell’ignoto, si renderanno presto conto che le creature a caccia del suono non sono le uniche minacce che si nascondono oltre il sentiero di sabbia.



Ore 21.30

CremArena

Museo Civico di Crema e del Cremasco

In caso di pioggia la proiezione verrà annullata.

Ingresso gratuito sino a esaurimento posti.

Informazioni: 0373/256414

in collaborazione con Multisala Portanova