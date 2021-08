"Voyagers" al CremArena

Voyagers

Regia di Neil Burger.



Il futuro del genere umano è in pericolo e un gruppo di giovani uomini e donne, cresciuti valorizzando intelligenza e obbedienza, sono imbarcati per una spedizione che punta a colonizzare un pianeta distante. Quando però scoprono alcuni sconcertanti segreti della propria missione, iniziano a rifiutare le regole imposte per esplorare la propria natura più primitiva. La vita sulla navicella spaziale viene travolta dal caos, con i giovani protagonisti travolti dalla paura, dalla lussuria e un’insaziabile fame di potere. (La Repubblica)



Ore 21.30

CremArena

Museo Civico di Crema e del Cremasco

Dal 6 agosto l’ingresso è consentito esclusivamente ai cittadini muniti di certificazione verde Covid-19. Controllo e verifica Green pass obbligatorio.

Ingresso € 5

I biglietti sono acquistabili il giorno stesso dello spettacolo presso la biglietteria di Cremarena a partire dalle 20, oppure presso il Multisala Portanova tutte le sere dalle ore 18.30 e il mercoledì, sabato e domenica dalle ore 14.00.

In caso di pioggia la proiezione verrà annullata.

Informazioni: 0373/256414

in collaborazione con Multisala Portanova