"Black Widow" al CremArena

Black Widow

Regia di Cate Shortland.



Approda sul grande schermo Black Widow, il film tanto atteso dedicato alla Vedova Nera, la superspia di origini russe che appare fin dal primo Avengers del 2010. Il nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe scava nel passato di Natasha Romanoff, dal modo in cui è stata educata, a cosa si cela dietro la sua trasformazione in una delle spie più letali della storia. Il lungometraggio mostra anche il legame profondo con la patria russa dove la protagonista – interpretata da Scarlett Johansson – è nata due volte, sia come essere umano sia come superspia. (La Repubblica)



Ore 21.30

CremArena

Museo Civico di Crema e del Cremasco

Dal 6 agosto l’ingresso è consentito esclusivamente ai cittadini muniti di certificazione verde Covid-19. Controllo e verifica Green pass obbligatorio.

Ingresso € 5

I biglietti sono acquistabili il giorno stesso dello spettacolo presso la biglietteria di Cremarena a partire dalle 20, oppure presso il Multisala Portanova tutte le sere dalle ore 18.30 e il mercoledì, sabato e domenica dalle ore 14.00.

In caso di pioggia la proiezione verrà annullata.

Informazioni: 0373/256414

in collaborazione con Multisala Portanova