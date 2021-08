Il volto delle donne nelle più belle canzoni di Lucio Battisti, Lucio Dalla, Mango, Enrico Ruggeri, Zucchero, Fabrizio De André, Francesco De Gregori, Vasco Rossi, Franco Battiato e molti altri: lo propone sabato 7 agosto a partire dalle 21,30 la Bandafaber, uno dei migliori gruppi musicali del territorio.

L'evento si terrà in piazza Volontari del sangue ed è organizzato dalla Pro loco e da Beppe Franzosi, patron del Bar Sport.

Il concerto sarà aperto da un momento suggerito dall’assessore alla cultura Fabio Amadini e dedicato a Mario Cervi, scomparso vent’anni fa, e speaker di punta di Radio Zodiaco (mitica emittente di Costa Sant’Abramo e Castelverde) e poi della bresciana Radio Adamello.

La serata sarà arricchita da servizio di bar e griglia.

Tra le canzoni in scaletta, si ricordano Franziska, Bocca di Rosa e La canzone di Marinella di De André, Almeno tu nell’universo, Cu’mme, La nevicata del ‘56 portate al successo da Mia Martini, Sally di Vasco Rossi, Gianna di Rino Gaetano, Amarsi un po’ e Una donna per amico di Lucio Battisti, Donne e Diamante di Zucchero, La donna cannone di De Gregori. Questi e gli altri brani sono stati arrangiati dal maestro Francesco Andreoli. Ad accompagnare sul palco Ugo Frialdi, storica voce della Bandafaber, ci sarà Stefania Martin.

Il progetto Bandafaber nasce dall’idea di Francesco Andreoli di creare una sinergia fra il Corpo musicale cittadino di Ghedi e un gruppo di amici musicisti fra cui lo stesso Andreoli (arrangiamenti e direzione artistica), Ugo Frialdi (voce), Antonio Cistellini (chitarra), Giovanbattista Giumbo Merlinzoli (batteria), Claudio Rizzi (basso) e Franco Fiolini (sax soprano).

Lo scopo iniziale di Bandafaber era ed è quello di riproporre alcuni brani di Fabrizio De André, ed in particolare i brani di quel sensazionale tour che vide protagonisti Faber e la Pfm, in uno stile unico, originale.

Negli anni, Bandafaber è diventata pura passione, allargando via via il progetto ad altre pietre miliari della musica d’autore.