Rifkin's Festival

Regia di Woody Allen.



Mort Rifkin ha male al cuore da quando ha lasciato New York per accompagnare la moglie a San Sebastián. L’occasione, che farà la consorte ladra, è il celebre festival internazionale del cinema. Tra cocktail e proiezioni, il carosello festivaliero accelera la crisi in cui versa la coppia. Fermi a un bivio da troppo tempo, Mort e Sue non si intendono più. Lui, ex professore di cinema, prova a scrivere il romanzo della vita, lei, press agent, si lascia sedurre da un regista francese vanesio convinto di risolvere con l’arte il conflitto israelo-palestinese. A complicare le cose si aggiunge una cardiologa cinefila che cura l’ipocondria di Mort e lo risveglia dal torpore. Menzogne, tradimenti, conquiste, scacchi, la materia perfetta da discutere col proprio psicologo. (La Repubblica)



Ore 21.30

CremArena

Museo Civico di Crema e del Cremasco

Dal 6 agosto l’ingresso è consentito esclusivamente ai cittadini muniti di certificazione verde Covid-19. Controllo e verifica Green pass obbligatorio.

Ingresso € 5

I biglietti sono acquistabili il giorno stesso dello spettacolo presso la biglietteria di Cremarena a partire dalle 20, oppure presso il Multisala Portanova tutte le sere dalle ore 18.30 e il mercoledì, sabato e domenica dalle ore 14.00.

In caso di pioggia la proiezione verrà annullata.

Informazioni: 0373/256414

in collaborazione con Multisala Portanova