"Nomadland" al CremArena

Nomadland

Regia di Chloé Zhao.

Empire, stato del Nevada. Nel 1988 la fabbrica presso cui Fern e suo marito Bo hanno lavorato tutta la vita ha chiuso i battenti, lasciando i dipendenti letteralmente per strada. Anche Bo se ne è andato, dopo una lunga malattia, e ora il mondo di Fern si divide fra un garage in cui sono rinchiuse tutte le cose del marito e un van che la donna ha riempito di tutto ciò che ha ancora per lei un significato materico. Vive di lavoretti saltuari poiché non ha diritto ai sussidi statali e non ha l’età per riciclarsi in un Paese in crisi, e si sposta di posteggio in posteggio, cercando di tenere insieme il puzzle scomposto della propria vita. (La Repubblica)



Ore 21.30

CremArena

Museo Civico di Crema e del Cremasco

Dal 6 agosto l’ingresso è consentito esclusivamente ai cittadini muniti di certificazione verde Covid-19. Controllo e verifica Green pass obbligatorio.

Ingresso € 5

I biglietti sono acquistabili il giorno stesso dello spettacolo presso la biglietteria di Cremarena a partire dalle 20, oppure presso il Multisala Portanova tutte le sere dalle ore 18.30 e il mercoledì, sabato e domenica dalle ore 14.00.

In caso di pioggia la proiezione verrà annullata.

Informazioni: 0373/256414

in collaborazione con Multisala Portanova