Proiezione film "La vita invisibile di Euridice Gusmão"

L’appuntamento con il cinema all’aperto di Casalmaggiore è ogni mercoledì sera alle ore 21.30 nella suggestiva cornice del cortile del Museo Diotti (Via Formis 17).

Mercoledì 11 Agosto: La vita invisibile di Euridice Gusmão di Karim Aïnouz.

Euridice e Guida sono due ragazze che crescono nella stessa famiglia rigida e conservatrice. Quando Guida fugge una notte per incontrare il suo amante, Euridice acconsente di reggerle il gioco. Guida però non farà ritorno, sceglierà di sposarsi all'estero e la lontananza tra le due sorelle diventerà presto un abisso insuperabile quando il padre di entrambe deciderà di eliminare la peccatrice Guida dalla memoria della famiglia, impedendole di avere qualunque contatto con sua sorella.



In caso di maltempo la proiezione si terrà nel Teatro Comunale (Via Cairoli 57).



Biglietto singolo: 5 euro, posto unico

Abbonamento: 20 euro per le 5 serate

Si garantisce il rispetto di tutte le normative in materia di COVID-19.

Al fine di evitare assembramenti prima dello spettacolo, si raccomanda di privilegiare l’acquisto in prevendita, possibile nei normali orari d’apertura al Museo: da martedì a venerdì dalle 8.00 alle 12.30, sabato e domenica dalle 15.30 alle 18.30 fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Informazioni

Museo Diotti, tel. 0375 200416 - Ufficio Cultura, tel. 0375 284428

www.museodiotti.it

Facebook Museo Diotti

info@museodiotti.it