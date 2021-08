II edizione di Cinema in piazza a cura di Cinema Filo:

5 film per 5 appuntamenti ad ingresso libero in 5 piazze della città

L'ultimo appuntamento del 27 agosto è in Piazza Coppetti (il nuovo spazio di via Goito) con il film:

"Belli di papà"

un film di Guido Chiesa



Il film racconta di un ricco imprenditore che si ritrova a gestire tre figli viziati. Cresciuti nella bambagia e con la convinzione che tutto ruoti intorno ai loro privilegi, Chiara, Andrea e Matteo non hanno idea di cosa voglia dire lavorare né sono in grado di dare il giusto peso al denaro. Di fronte all'amara consapevolezza di non poter lasciare la sua azienda a nessuno dei tre, Vincenzo finge il fallimento per dare loro una lezione.



Appuntamento alle 21.40!

Sarà necessario essere muniti di GREEN PASS.