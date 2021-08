Prosegue con una nuova serata mercoledì 8 settembre, la XIV edizione di Ricerca d'ascolto, I concerti con Paola 2021, viaggio attraverso i tempi nel patrimonio musicale internazionale.

Al Museo Archeologico San Lorenzo alle ore 21 torneremo indietro nel tempo, fino a Mozart e Maria Teresa Agnesi, con i loro concerti per fortepiano (l'antenato del pianoforte moderno) e archi ad accompagnare la voce recitante di Beppe Arena.



A dialogare saranno due figure di spicco tra esse contemporanee: Donna Maria Teresa, compositrice milanese nota per l'alto livello virtuosistico delle sue composizioni, e un giovanissimo Amadeus, che già in tenera età infuocava i palchi e i salotti di mezza Europa.

Fortepiano Eleonora Carapella

Voce recitante Beppe Arena

Violini Maurizio Cadossi, Claudia Combs

Viola Massimo Percivaldi

Violoncello Leonardo Preitano

Accesso libero.

Green pass e prenotazione obbligatoria scrivendo a ass.paolamanfredini@gmail.com



Evento Organizzato da: Associazione Paola Manfredini

Telefono: 328 787 5236