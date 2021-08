Venerdì 3 settembre ultimo appuntamento con le serate della rassegna L'estate a Canneto.

Alle ore 21 in piazza Gramsci il Gruppo Artistico TeatroMania di Buscoldo di Curtatone porterà in scena la commedia Na furtuna sfaciada, dalla commedia in tre atti "La Fortuna si Diverte" di Athos Setti - Traduzione in dialetto mantovano di Luigi Zuccaro.

Per maggiori informazioni:

Comune di Canneto sull'Oglio (MN) - Tel. 0376 71700

cannetosulloglio.mn@legalmail.it