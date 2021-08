Nel contesto del ciclo Letture sul Po. Il realismo magico, mercoledì 8 settembre alle ore 18:30 è in programma una Gita in barca sul Grande Fiume in compagnia di Guido Conti (scrittore) e Alberto Branca (attore).

Organizzatori:

Comune di Cremona - Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea e Ambiente

Tel.: 0372 407559 - 407672

e-mail: areavasta@comune.cremona.it