Sabato 28 agosto alle ore 21.00 si terrà presso il cortile del centro diurno lo spettacolo per bambini e famiglie "La Principessa Nebbia", uno spettacolo pieno di magia dedicato ai più piccoli per riscoprire i colori e il significato delle emozioni.

Lo spettacolo è a cura della compagnia Teatroallosso con Nicola Cazzalini e Cristian Raglio e si svolge all’interno del programma “Estate Insieme” finanziato da Regione Lombardia.

Lo spettacolo è gratuito ma è necessaria la prenotazione da effettuarsi presso la biblioteca, telefonicamente al numero 0373 752227 negli orari di apertura al pubblico: martedì, mercoledì, giovedì ore 15-18, sabato ore 9-12

oppure tramite e-mail biblioteca@comune.pianengo.cr.it

Per accedere allo spettacolo è necessario il Green pass (esenti minori di 12 anni non ancora compiuti e persone esonerate da vaccinazione per patologie certificate), come da normativa vigente.

In caso di maltempo l'evento sarà posticipato a domenica 29 agosto.